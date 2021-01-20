Первоклассников примут в школы по новым правилам

С этого года изменился порядок приема детей в школу, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство образования Камчатского края. Минпросвещения РФ приняло новый приказ об утверждении приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

В этом году набор учеников начнется позже. По старым правилам прием заявлений в первый класс начинался не позднее 1 февраля. Теперь родители первоклашек смогут подать заявление весной – не раньше апреля.

«В 2021 году необходимо руководствоваться новыми сроками приема заявлений для зачисления в первый класс. Для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, зачисление будет с 1 апреля по 30 июня. А с 6 июля по 5 сентября – для детей, не проживающих на закрепленной территории. Территории, которые закреплены за школами, станут известны до 15 марта. Информацию можно будет найти на сайтах учреждений образования и органов местного самоуправления Камчатского края», - рассказала начальник отдела общего образования министерства образования Камчатского края Майя СОЛОДОВНИК.

В 2021 году родители смогу подать заявление непосредственно в администрацию школы или в электронном виде с помощью портала Госуслуги.

Одно из существенных изменений, которое теперь полноценно закреплено в порядке приёма, — это преимущественное право младших детей поступать в школу, где учатся старшие братья и сестры. Такие дети будут приниматься в образовательное учреждение вне зависимости от места прописки.

За более детальной информацией родителям будущих первоклассников необходимо обращаться в органы местного самоуправления и непосредственно в школы.