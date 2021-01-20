Барокамера для детской поликлиники: уникальное медоборудование поступило на Камчатку

Барокамера, с помощью которой можно лечить детей методом гипербарической оксигенации, установят в детской поликлинике №2 Петропавловска-Камчатского, сообщили в правительстве Камчатского края.

На сегодня это единственная барокамера, которая будет установлена в государственном медучреждении Камчатского края.

«Баротерапия — это очень интересная и очень приятная процедура, а самое главное – она безопасна. Она подходит пациентам всех возрастов – как взрослым, так и детям. Баротерапия имеет большие возможности и большие направления. Например, в педиатрии мы можем использовать её в дерматологии, гастроэнтерологии, неврологии, ортопедии, травматологии. Также можно использовать при некоторых заболеваниях крови. Барокамера имеет множество преимуществ. Она проста в использовании - нам не нужно обучать медицинских работников для работы на ней. Всё управление компьютерное», – рассказала заместитель главного врача детской поликлиники №2 Петропавловска-Камчатского Ирина Пересунько.

При проведении гипербарической оксигенации – баротерапии – кровь насыщается кислородом гораздо сильнее, чем при обычном дыхании. Вместе с током крови кислород проникает в самые разные участки организма, особенно в те, которые остро в нем нуждаются. При этой процедуре организм запускает восстановительные процессы во всех тканях – в нервных, мышечных, костных, хрящевых и других.

«Баротерапия как средство лечения известна уже не одно десятилетие, но на Камчатке она активно не использовалась. У нас была когда-то барокамера в краевой больнице имени Лукашевского, но она уже давно не работает. А в педиатрии её совсем не использовали. Поэтому баротерапия станет прекрасным дополнением в комплексном подходе лечения детей с различными патологиями. И я уверена, что мы добьёмся более быстрых результатов в лечении детей», – добавила Ирина Пересунько.

В этой барокамере ребёнок может находиться вместе с родителем, причём как сидя, так и лёжа, что очень важно при лечении маленьких детей. Там можно слушать музыку, пользоваться гаджетами, читать и даже спать, одновременно получая лечение. Ещё одно из преимуществ – там комфортный микроклимат, который создаётся автоматически. В среднем сеанс баротерапии длится от 30 до 60 минут в зависимости от назначения врача. Курс – от семи до десяти сеансов.

В ближайшее время в детской поликлинике №2 будет оборудовано помещение, где установят барокамеру. Ей будут пользоваться пациенты поликлиники и детского нейрологопедического центра, который сейчас размещается на базе медучреждения. Деньги на приобретение барокамеры были выделены Правительством РФ по поручению его председателя Михаила Мишустина. Оборудование было закуплено министерством здравоохранения Камчатского края и доставлено на полуостров.