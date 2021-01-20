На расселение сейсмодефицитного жилья в Камчатском крае в 2021 году предусмотрено 80 миллионов рублей

Сейсмическая опасность в Камчатском крае является наивысшей в России.До 2009 года расселение граждан из сейсмодефицитного жилья не велось. С 2009 по настоящее время на реализацию программы по федеральной программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» регион получил федеральное финансирование в объеме 9,7 миллиардов рублей. Из краевого бюджета на эти цели было направлено 1,4 миллиарда.

«За 11 лет удалось построить 40 жилых домов общей площадью 101,1 тысяч квадратных метров, что позволило переселить 1877 семей из сейсмоопасных домов. В минувшем году было завершено строительство еще четырех домов в Елизово и краевой столице. Сюда будут переселены еще 360 семей, – рассказал министр строительства и жилищной политики Андрей ДЕГОДЬЕВ. – На 2021 год финансирование программы составляет 80 миллионов рублей, которые будут использованы для продолжения возведения комплекса многоквартирных жилых домов в районе Приморский города Вилючинска. Полностью объект планируется сдать к 2024 году, здесь будет еще 270 квартир».

Вследствие изменения требований нормативных документов по учету сейсмических воздействий при проектировании зданий и сооружений большинство зданий и сооружений, построенных до 2000 года, получили дефицит сейсмостойкости до 2,5 - 3 баллов. Кроме того, жилые дома, построенные в период индустриального строительства ранее 1980 года, устарели и не соответствуют современным требованиям комфортности проживания.

«Жители, проживающие в этих домах, мало защищены от прогнозируемого на ближайшие годы разрушительного землетрясения, которое, если срочно не принять необходимые комплексные инженерно-технические и социально-экономические меры, может привести к многочисленным погибшим и пострадавшим, а также социальному, экономическому и экологическому ущербу, – отметил профильный министр. – Большую опасность для населения в случае землетрясения представляют мелкоблочные жилые дома, построенные по индивидуальным проектам, и крупноблочные жилые дома серии 1-307с и 1-306с 50-60-х годов постройки, не имеющие необходимой прочности».