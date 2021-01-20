Андрей ДЕГОДЬЕВ: федеральных средств на расселение сейсмоопасного жилья на Камчатке категорически недостаточно

Сегодня в Камчатском крае остается более полутора тысяч объектов, имеющих дефицит сейсмостойкости, в том числе более тысячи жилых домов общей площадью более 1,8 миллионов квадратных метров. Это четвертая часть от общего многоквартирного жилищного фонда региона.

«В рамках программы «Сейсмика» в 2020 году было сдано четыре многоквартирных дома, в этом году продолжится стройка в Вилючинске, однако объемов средств федеральной субсидии, выделяемых Камчатскому краю, категорически недостаточно, – отмечает министр строительства и жилищной политики Андрей ДЕГОДЬЕВ. – Расселение такого жилья для нашего региона – самого сейсмоопасного в Российской Федерации – одна из наших главнейших задач».

На 2021 и 2022 годы Камчатскому краю Минстроем России определены порядка 80 и 180 миллионов рублей соответственно, что не позволяет реализовать ускоренными темпами мероприятия по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на Камчатке.

«Мы интенсивно работаем с федеральным Минстроем по увеличению финансирования на расселение сейсмодефицитного жилья. Будем искать все возможные пути, чтобы добиться дополнительных субсидий. Существуют разные варианты, в том числе Резервный фонд правительства страны или включение в иные программы, - рассказал профильный министр. - Также нам в этом помогает заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ирина Яровая, за что мы, безусловно, ей очень благодарны».

На реализацию основного мероприятия по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации, Камчатскому краю как региону с наиболее высоким уровнем сейсмичности в России необходимо ежегодное финансирование в размере не менее 1,8 млрд рублей.