Строительство ФОКа, новое оборудование в спортшколы: реализация проекта «Спорт — норма жизни» на Камчатке продолжается

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в 2021 году завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Петропавловске-Камчатском, площадка ГТО появится в Олюторском районе, а в спортивные школы закупят новое оборудование.

«Всего на реализацию регионального проекта "Спорт – норма жизни" в 2021 году Камчатке выделены средства в объёме 222,8 миллиона рублей. В сентябре 2021 года планируется завершить строительство ФОКа на месте "Водника" на улице Океанской. Он будет оборудован двумя бассейнами на 25 и 10 метров, что очень актуально для жителей этого района города, так как ближайший бассейн расположен только на 9 километре. Помимо этого, продолжится работа по созданию спортивной инфраструктуры: площадок физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в муниципальных районах края. В этом году такой спортивный объект появится в Олюторском районе, а в следующем — в Быстринском и Мильковском», — рассказал министр спорта Камчатского края Константин ХМЕЛЕВСКИЙ.

Субсидии из федерального и краевого бюджетов органам местного самоуправления на закупку спортивно-технологического оборудования для создания площадок ГТО предоставляются с 2019 года. Так, подобная спортивная инфраструктура уже появилась в Карагинском, Пенжинском, Тигильском, Усть-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком и Соболевских муниципальных районах.

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 году предусмотрена государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, в объёме 15,1 миллиона рублей на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для восьми организаций спортивной подготовки, развивающих базовые виды спорта. Такую поддержку получат «Спортивная школа олимпийского резерва «Эдельвейс», «Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта», «Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию», «Спортивная школа олимпийского резерва единоборств», «Спортивная школа олимпийского резерва «Морозная», «Спортивная школа олимпийского резерва по тхэквондо», «Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Камчатского края» и «Спортивная школа олимпийского резерва по тхэквондо ВТФ «Звезда».

Реализация проекта «Спорт — норма жизни» направлена на то, чтобы к 2024 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась до 55 %.