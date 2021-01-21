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«Земский учитель»: педагогов ждут в камчатских сёлах

Министерство образования Камчатского края с 14 января по 15 апреля принимает заявления и документы от желающих принять участие в конкурсе на замещение вакантных должностей педагогов в общеобразовательных организациях Камчатского края.

С прошлого года действует федеральный портал «Земский учитель», который позволяет педагогам найти вакансии в сельских населённых пунктах, посёлках или городах с населением до 50 тысяч человек.

В 2021 году на Камчатке открыто 8 вакансий для педагогических работников. Так, учителей математики ждут в «Николаевской средней школе» Елизовского района, «Каменской средней школе» Пенжинского района, «Вывенкской средней школе» Олюторского района и в школе № 1 Вилючинска.

Открыта вакансия учителя русского языка и литературы в школе № 2 Вилючинска. В «Таловской средней школе» Пенжинского района ждут учителя биологии, в «Оссорской средней школе» Карагинского района - учителя английского языка, учитель трудового обучения требуется в «Манильскую среднюю школу» Пенжинского района.

«В программе «Земский учитель» могут участвовать педагоги в возрасте до 55 лет включительно, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. На федеральном портале «Земский учитель» можно найти основные критерии отбора и нормативные правовые документы, а также ознакомиться с информацией о вакансиях, образовательных организациях - участниках мероприятия во всех субъектах Российской Федерации. Там же можно подать заявление на участие в программе», - рассказала директор отраслевого функционального центра системы образования – оператор проекта «Земский учитель» Алла Баскакова.

В 2020 году в реализации федерального проекта «Земский учитель» в Камчатском крае приняли участие четыре муниципальных района, в школы трудоустроены 10 педагогов. Всего подали заявлений 332 педагога из 65 регионов Российской Федерации, в том числе 25 педагогов из образовательных учреждений Камчатского края.

«Каждому учителю - победителю в конкурсном отборе «Земский учитель», приступившему к своим должностным обязанностям в Камчатском крае, перечисляется единовременная выплата в размере 2 млн руб. без вычета подоходного налога. Денежные средства победителям конкурсного отбора выплачиваются только после того, как претендент приступит к своим трудовым обязанностям», - отметила Алла Баскакова.

С 16 до 30 апреля комиссия осуществит оценку документов, представленных на участие в отборе в соответствии с обозначенными критериями, и сформирует предварительный список претендентов.

Напомним, программа «Земский учитель» инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным и реализуется с 2020 года во всех регионах России.

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