Теперь еще удобнее: записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по телефону службы 122

Единый телефонный номер по вопросам здравоохранения – 122- настроен теперь и на работу с обращениями граждан по вопросам вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сообщили в региональном министерстве цифрового развития.

«Мы продолжаем развивать единый номер по вопросам здравоохранения - 122. С сегодняшнего дня появилась кнопка «пять», с помощью которой любой обратившийся может записаться на вакцинирование от COVID-19», – рассказал министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев.

Записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по номеру 122 достаточно просто. После звонка абоненту необходимо выбрать цифру 5. После того, как голосовой информатор назовёт нужное лечебное учреждение, следует нажать на соответствующую кнопку и дождаться ответа оператора, закреплённого за выбранным медучреждением.Оператор запишет данные абонента – ФИО и номер телефона. После того, как будет сформирован список, заявителю перезвонят и пригласят на вакцинацию.

«В целом нагрузка на систему здравоохранения, в части обращений по телефону, доходит до 8-9 тысяч звонков в сутки. Номер 122 начинает занимать одну из основных позиций в информировании населения Камчатского края в вопросах коронавирусной инфекции. Ведь это и общее консультирование, и возможность переключения непосредственно на медучреждение. С момента запуска этого номера мы применяли различные способы маршрутизации, и сейчас мы видим, как он востребован», – добавил Николай Киселев.

В ближайшее время будет доступна электронная запись на вакцинацию на региональном портале – «Госуслуги41».

Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина в стране была начата массовая вакцинация населения. Задача, которую поставил глава государства, – подготовить необходимую для этого инфраструктуру и составить график вакцинации. На Камчатке на сегодня привиты 681 человек, из них 98 человек только за последние сутки. Регион в плановом режиме обеспечивается необходимым количеством доз вакцин.