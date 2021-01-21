В 2020 году пассажиропоток аэропорта Петропавловск-Камчатский снизился на 27%

В 2020 году пассажиропоток международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) (управляется УК «Аэропорты Регионов») составил 554 тыс. чел. Снижение по отношению к 2019 году составило 27%, сообщили в пресс-службе аэропорта.

На внутренних авиалиниях аэропорт обслужил 551 тыс. человек, на международных направлениях – 3,6 тыс. пассажиров. Снижение пассажиропотока на внутрироссийских линиях составило 25,8%, на международных направлениях 78,5% к 2019 году. Падение пассажиропотока на московских рейсах составило 27,5%, на рейсах в Хабаровск – 40,3%, во Владивосток – 32,5%. Количество пассажиров на рейсах в Новосибирск и Южно-Сахалинск по итогам 2020 года незначительно выросло – на 2% и 1,6% соответственно.

На внутрирегиональных маршрутах обслужено более 24,8 тыс. пассажиров. Основная доля пассажиропотока пришлась на аэропорты Тиличики (-37,3%), Палана (-23,9%). Небольшой рост зафиксирован на направлении Усть-Камчатск (+14,7%).

За 2020 год в аэропорту Елизово авиакомпании совершили 5098 самолетовылетов (+8,6%). «Аэрофлот», «Сибирь» и «Аврора» возглавили рейтинг авиакомпаний по объему обслуженных пассажиров. Основная доля перевезена на самолетах Boeing 777-300ER, Airbus A319 и Airbus A320-NEO. Маршрутная сеть аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) была представлена рейсами по 19 направлениям, из них по 18 –на регулярной основе.