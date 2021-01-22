Большой туристический бизнес идет на юг Камчатки

Корпорация развития Камчатки в рамках реализации поручения Правительства края в составе рабочей группы участвует в формировании и продвижении регионального проекта «Заповедная Камчатка: земля людей, вулканов и лосося», сообщили в пресс-службе КРКК. Он предполагает создание на юге полуострова, в 200 километрах от краевого центра, на территории Южно-Камчатского заказника, туристско-рекреационного кластера.

Особенностью проекта, основную концепцию которого разработали в Кроноцком государственном заповеднике, является вовлечение в орбиту деловой инициативы ряда муниципальных образований Усть-Большерецкого района. Они получают возможность задействовать в интересах своего развития расположенные на примыкающих к населенным пунктам особо охраняемым территориям уникальные памятники природы. Реализация проекта позволит значительно увеличить туристические потоки, что приведет к росту доходов муниципалитетов и их населения.

Наиболее известным из природных памятников юга Камчатки является Курильское озеро – крупнейшее нерестилище тихоокеанской нерки, на берегах и притоках которого во время рунного хода лососей скапливается громадное количество медведей. Здесь же расположены Ильинский и Камбальный вулканы, мыс Лопатка, термальные источники, Кутхины баты – пемзовые обнажения, похожие на лодки. Кроме компактного расположения памятников природы Южно-Камчатский заказник отличается большим ландшафтным разнообразием. Все эти характеристики делают его территорию идеальной площадкой для организации маршрутов экологического туризма.

Разработчики проекта отмечают, что предлагаемые ими экскурсионные продукты окажутся, безусловно, интересны российским и зарубежным гостям. Что подтвердилось во время презентации концепции туристско-рекреационного кластера на всероссийском конкурсе. Он, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, проходил в Москве в очном формате. Организатором конкурса выступило Агентство стратегических инициатив. Представляли проект начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов КРКК Александр Чеклов и исполняющий обязанности директора Южно-Камчатского заказника Роман Корчигин. По их словам, презентация вызвала активный интерес со стороны Агентства стратегических инициатив и потенциальных инвесторов, в том числе зарубежных, приглашенных для просмотра конкурсных программ.

Проект предполагает строительство нескольких гостиниц, глэмпингови баз отдыха вблизи памятников природы, прокладку туристических маршрутов различной степени сложности и протяженности, возведение других объектов, формирование наземной транспортной инфраструктуры.

Общие инвестиции в реализацию проекта превышают один миллиард рублей. К обслуживанию объектов и экскурсионных маршрутов туристско-рекреационного кластера планируется привлечь не менее 450 человек. Согласно расчетам, «Заповедная Камчатка» в течение года сможет принимать около 40 тысяч российских и зарубежных гостей.

Как рассказал Александр Чеклов, в настоящее время идет работа с потенциальными инвесторами, которые проявляют к проекту предметный интерес. Параллельно прилагаются усилия для включения площадки, на которой планируется создать туристско-рекреационный кластер, в состав территории опережающего социально-экономического, что усилит инвестиционную привлекательность проекта.