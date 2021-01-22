Грузопассажирские суда, автопаромы, буксиры строятся для Камчатки

На протяжении последних четырех лет на Камчатке реализуется программа по строительству морских судов в рамках программы «Развитие транспортной системы Камчатского края».

«Уже построили и запустили два грузопассажирских судна, которые работают в Усть-Камчатском и Олюторском районах. В апреле ожидаем поставку еще двух грузопассажирских судов на 20 тонн, которые строятся в Находке, – рассказал министр транспорта и дорожного строительства Владимир КАЮМОВ. – Ожидаем прибытия очередного – уже четвертого – судна на воздушной подушке. В 2021 году должен быть достроен паром на замену «Капитану Драбкину» и еще одно грузопассажирское судно на 40 тонн».

В рамках договоренностей с Росморречфлотом в 2022 году на федеральные средства завершится строительство автопарома на 150 человек и 70 автомобилей, а также планируется строительство грузопассажирского судна на 36 человек, которое вместе с судном «Василий Завойко» обеспечит морское сообщение и перевозку грузов в населенные пункты полуострова.

Минтрансом края также продолжается работа по развитию вспомогательного флота, который должен работать в Авачинской губе.

«Нам необходима стабильная работа буксиров в том числе для постоянной эксплуатации в рамках проекта Северного морского пути. Сейчас мы проводим анализ состояния существующих судов, оценку их износа, чтобы обосновать потребность края при обращении в Росморречфлот, – отметил Владимир Каюмов. – Мы будем просить о строительстве двух буксиров за счет федерального бюджета с последующей передачей региону».