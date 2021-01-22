Дети с особенностями развития на Камчатке успешно занимаются футболом

Проект по адаптивному футболу для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья автономной некоммерческой организации «Лучики надежды» получил президентский грант. Сейчас в секции занимаются 14 детей от 7 до 18 лет, страдающих алалией и расстройствами аутистического спектра.

Научным руководителем проекта является детский нейропсихолог Марина СОБОРОВА, в команду также входит тренер по футболу Юлия Жданова. Для проведения тренировок с особенными детьми они получили дополнительное образование в сфере адаптивной физической культуры и спорта. Занятия проводятся с марта 2020 года.

Обычно дети с подобными заболеваниями занимаются горнолыжным спортом или плаванием, а командные игры для них считаются неподходящими. Дело в том, что в футболе необходимо бегать, действовать вместе с командой, иметь хорошие физические навыки, что для ребят с расстройствами аутистического спектра порой является непосильной задачей. Однако проект показал, что такие занятия вполне возможны. В методике проекта объединились нейропсихологические упражнения, адаптивная физкультура и спорт. Здесь занимаются дети с заболеваниями разной степени тяжести.

Летом, когда были разрешены занятия на свежем воздухе, ребята занимались на футбольном поле школы № 43. Сначала занимались индивидуально, затем перешли к командной игре.

«Самое интересное, что дети из ближайших домов, увидев, что мы играем в футбол, тоже начали приходить. И мы получили совершенно новый опыт: так называемые нормотипичные дети играли с нашими вместе. Мы все тогда поняли, что дети — чем они и отличаются от взрослых — принимают друг друга вне зависимости от того, какие у тебя особенности, проблемы со здоровьем. Родители были очень удивлены, даже были в шоке: они увидели, что их дети могут дружить, могут с кем-то взаимодействовать и не боятся это делать», — сказала Марина Соборова.

Сейчас ребята тренируются в зале. При поддержке спонсоров закупили небольшие детские футбольные ворота, несколько мячей, обручи и скакалки. Благодаря субсидии, предоставленной министерством социального развития региона, приобрели и специальное оборудование, предназначенное для развития координации. Когда у воспитанников появились первые результаты, руководители проекта подали заявку на получение президентского гранта. По итогам первого конкурса 2021 года проект получил 472 тысячи рублей.

«Мы планируем докупить специальное оборудование. У нас уже есть так называемые балансировочные платформы, профессиональные мячи для фитнеса, футбольные ворота. Нам нужны барьеры, специальные балансировочные доски. Каждому ребёнку нужен индивидуальный футбольный кожаный мяч, а сейчас их только два. До сих пор мы их приобрести не могли, но благодаря гранту это оборудование докупим. Кроме того, мы бы хотели взять на работу ещё одного тренера, потому что мне фактически приходится совмещать работу психолога и тренера, а на каждом индивидуальном занятии должно быть два человека. Надеюсь, теперь мы сможем решить эту проблему в ближайшее время», — добавила Марина Соборова.

Команда по адаптивному футболу уже подружилась с обычной футбольной командой из Вилючинска. Они планируют провести совместные весёлые старты, если будет возможность. В планах у руководителей проекта и родителей летом этого года выехать на одну из баз отдыха, чтобы организовать спортивный лагерь. Туда они будут приглашать ребят из выездных лагерей для проведения товарищеских матчей. Но самая большая мечта — это поездка в Москву, где существует команда по адаптивному футболу. Пока они сотрудничают дистанционно. По словам нейропсихолога, как только дети будут готовы к такой длительной поездке, они обязательно посетят столицу, чтобы вместе с московской командой по адаптивному футболу провести тренировки и футбольные матчи.

Напомним, Фонд президентских грантов проводит конкурсы среди некоммерческих неправительственных организаций, как правило, два раза в год и предоставляет гранты на реализацию проектов по 13 грантовым направлениям.

Грантовая поддержка может быть предоставлена НКО, которые реализуют социально значимые проекты, а также проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина и участвуют в развитии институтов гражданского общества.