«Музей Берингии» расскажет гостям фестиваля об истории гонки

На территории биатлонного комплекса имени Виталия Фатьянова начался монтаж выставочных зон для «Музея Берингии», сообщили в правительстве региона со ссылкой на Камчатский туристский информационный центр.

«В этом году будет много интерактива. Например, игра «Почувствуй себя каюром», которая в прошлый раз пользовалась огромной популярностью. Будет и новая экспозиция – так называемые вертолетные экскурсии. Гость садится в кресло, надевает наушники, смотрит в иллюминатор, и у него возникает иллюзия полета над природными достопримечательностями Камчатки. Можно выбрать одно из четырех направлений, а также язык, на котором проводится экскурсия. В целом выставка будет включать в себя три направления: о Камчатке, о «Берингии» и о туристическом потенциале региона», – рассказала директор АНО «Камчатский туристский информационный центр» Наталья ПАРАТСЮК.

Встречать гостей будет фотозона «Всем лайки» с макетом упряжки и вулкана. В этом же зале можно будет отправить открытки родным и друзьям с тематикой гонки. Подготовлена экспозиция об истории «Берингии» и фотовыставка. Кроме того, будут организованы мастер-классы по изготовлению сувениров.

«В этом году музей будет работать три дня: 21 февраля здесь пройдет детская гонка «Дюлин», 22 февраля намечен старт гонки-пролога «Берингии», 23 февраля, в выходной день, музей тоже будет открыт. В прошлом году был ажиотаж, посетить экспозицию хотели очень многие, но не все успели. Надеюсь, в этот раз все желающие посмотреть экспозицию, поучаствовать в играх и конкурсах смогут это сделать», – добавила Наталья Парастюк.

Как и в прошлом году, «Музей Берингии» будет работать в здании, расположенном у трибун биатлонного комплекса.

Напомним, что в этом году «Берингия – 2021» будет проходить в формате зимнего фестиваля, в состав которого войдут сразу несколько мероприятий. Так, ключевыми из них станут детская гонка «Дюлин», гонка-пролог «Берингия», старт основной гонки в Эссо, культурно-просветительский проект «Берингия — лицом к лицу к Северу», бизнес-форум, «Елизовский спринт», региональная выставка «Сказочная Камчатка» и «Снежный путь». Все они пройдут в период с 21 февраля по 6 марта.