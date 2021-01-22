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«Музей Берингии» расскажет гостям фестиваля об истории гонки

«Музей Берингии» расскажет гостям фестиваля об истории гонки

На территории биатлонного комплекса имени Виталия Фатьянова начался монтаж выставочных зон для «Музея Берингии», сообщили в правительстве региона со ссылкой на Камчатский туристский информационный центр.

«В этом году будет много интерактива. Например, игра «Почувствуй себя каюром», которая в прошлый раз пользовалась огромной популярностью. Будет и новая экспозиция – так называемые вертолетные экскурсии. Гость садится в кресло, надевает наушники, смотрит в иллюминатор, и у него возникает иллюзия полета над природными достопримечательностями Камчатки. Можно выбрать одно из четырех направлений, а также язык, на котором проводится экскурсия. В целом выставка будет включать в себя три направления: о Камчатке, о «Берингии» и о туристическом потенциале региона», – рассказала директор АНО «Камчатский туристский информационный центр» Наталья ПАРАТСЮК.

Встречать гостей будет фотозона «Всем лайки» с макетом упряжки и вулкана. В этом же зале можно будет отправить открытки родным и друзьям с тематикой гонки. Подготовлена экспозиция об истории «Берингии» и фотовыставка. Кроме того, будут организованы мастер-классы по изготовлению сувениров.

«В этом году музей будет работать три дня: 21 февраля здесь пройдет детская гонка «Дюлин», 22 февраля намечен старт гонки-пролога «Берингии», 23 февраля, в выходной день, музей тоже будет открыт. В прошлом году был ажиотаж, посетить экспозицию хотели очень многие, но не все успели. Надеюсь, в этот раз все желающие посмотреть экспозицию, поучаствовать в играх и конкурсах смогут это сделать», – добавила Наталья Парастюк.

Как и в прошлом году, «Музей Берингии» будет работать в здании, расположенном у трибун биатлонного комплекса.

Напомним, что в этом году «Берингия – 2021» будет проходить в формате зимнего фестиваля, в состав которого войдут сразу несколько мероприятий. Так, ключевыми из них станут детская гонка «Дюлин», гонка-пролог «Берингия», старт основной гонки в Эссо, культурно-просветительский проект «Берингия — лицом к лицу к Северу», бизнес-форум, «Елизовский спринт», региональная выставка «Сказочная Камчатка» и «Снежный путь». Все они пройдут в период с 21 февраля по 6 марта.

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