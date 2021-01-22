В ковид-госпитали Камчатки за сутки попали 47 человек

За сутки на 22 января на Камчатке зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает сайт стопкоронавирус41.рф.

Госпитализированы 47 человек. В стационарах находятся 493 пациента, в том числе 362 – с ковидной пневмонией. Свободными остаются 247 коек из 740.

Всего на 22 января, по данным минздрава Камчатки, в регионе переболели COVID-19 11 тысяч 715 человек. За минувшие сутки выздоровели 66 пациентов. Общее количество излечившихся составило 10 тысяч 220 человек.

Напомним, на Камчатке развернута массовая вакцинация от COVID-19 для всех желающих старше 18 лет. Прививка является самым надежным профилактическим средством от заболевания.