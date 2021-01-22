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Камчатка в порядке

Экс-сотрудник ИК-6, снабжавший наркотиками осужденного, отделался условным сроком

Экс-сотрудник ИК-6, снабжавший наркотиками осужденного, отделался условным сроком

Суд вынес приговор о взятке, превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Суд установил, что один из подсудимых, занимая должность младшего инспектора отдела безопасности ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю, в феврале – апреле 2020 года в неслужебном общении с осужденным договорился о взятках в виде деликатесов и алкоголя. За это он проносил на охраняемую территорию колонии для осужденного наркотики.

Инспектора колонии строгого режима застукали с поличным в апреле прошлого года при попытке пронести очередную партию наркотических веществ через контрольно-пропускной пункт. У него изъят героин и мефедрон в значительном размере.

Экс-сотрудник УФСИН признан виновным по трем статьям УК РФ: превышение должностных полномочий, получение взятки и незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств.

«Ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права сроком на 3 года определенные занимать должности. В соответствии со ст.73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком на 4 года», - сказали в прокуратуре.

Осужденному, которому поставлялись наркотические вещества, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Поставщик наркотических средств также признан виновным по ст. 228 УК РФ (приобретение и перевозка наркотических средств), ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10 % заработка в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

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