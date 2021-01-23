Еще три пункта вакцинации от COVID-19 открылись на Камчатке

Три дополнительных пункта вакцинации от коронавируса заработали в Камчатском крае. Один открыт в Вилючинске, два — в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«В Камчатском крае открыты ещё три прививочных пункта, которые начали свою работу с 21 января: в городской больнице № 2, которая расположена в районе СРВ и в филиале городской поликлиники № 3 на Северо-Востоке. Также начал работу прививочный пункт в «Вилючинской городской больнице», — рассказала заместитель министра здравоохранения Камчатского края Елена Кучеренко.

Таким образом, на сегодня в регионе вакцинацию населения проводят восемь прививочных пунктов:

– ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер», телефон для предварительной записи: +7 (415 2) 42-41-58 в рабочие дни с 11:00 до 16:00.

– ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 1» телефон для предварительной записи: +7 (991) 072-78-66 в рабочие дни с 11:00 до 16:00.

– ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 1» телефон для предварительной записи: +7 (924) 589-89-09 ежедневно с 11:00 до 16:00.

– ГБУЗ «Камчатский краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики» телефон для предварительной записи: +7 (415 2) 23-80-16 в рабочие дни с 11:00 до 16:00.

– ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» телефон для предварительной записи: +7 (415 31) 6-10-60 в рабочие дни с 11:00 до 16:00.

– ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2» телефоны для предварительной записи: +7 (415 2) 24-13-86, 24-12-18 в рабочие дни с 11:00 до 16:00.

– ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 3» телефон для предварительной записи: +7 (415 2) 20-16-30 в рабочие дни с 11:00 до 16:00.

–ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»телефоны для предварительной записи: +7 (924) 890-06-31, +7 (415 35) 2-00-22, 3-21-75 в рабочие дни с 11:00 до 16:00.

На сегодня лидером по количеству сделанных прививок остаётся «Камчатский краевой кардиодиспансер». За сутки первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» там привили 80 человек. На втором месте краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики, туда за вакцинацией обратились 74 человека. На третьем месте городская поликлиника № 1 — 21 января первым компонентом вакцины там были привиты 65 человек. Всего 21 января в Камчатском крае были привиты первым компонентом вакцины 328 человек.