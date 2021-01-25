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Камчатка в порядке

7 лет строгого режима за наркоторговлю

7 лет строгого режима за наркоторговлю

Суд на Камчатке не смягчил приговор крупному наркосбытчику, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

В ноябре прошлого года Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор ранее судимому за незаконный оборот наркотических средств 45-летнему жителю краевого центра.

Он признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ в сбыте наркотиков в значительном размере.

Судом первой инстанции установлено, что осужденный в домашних условиях изготовил метамфетамин в значительном размере. Наркотик он продал своему товарищу.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал.

Рецидивисту назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Посчитав такой приговор чрезмерно суровым в жалобе на приговор, осужденный и защитник просили смягчить наказание. Рассмотрев доводы жалобы осужденного и адвоката, с учетом мнения прокурора, суд апелляционной инстанции не нашел оснований изменения назначенного наказания», - сказали в прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу

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