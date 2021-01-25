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Камчатка в порядке

«Точки роста»: ещё 10 центров образования откроются в этом году в сельских школах Камчатки

В рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» центры «Точка роста» появятся в школах Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского и Усть-Большерецкого районов. На их создание выделена федеральная субсидия - 15,5 млн рублей.

«В отличие от семнадцати центров, открытых в 2019 и 2020 годах, новые «Точки роста» меняют свою направленность с цифровой и гуманитарной на естественно-научную и технологическую, что очень актуально именно для сельских школ, которые довольно обособлены друг от друга территориально и больше нуждаются в обновлении материально-технической базы, нежели городские школы. Непосредственная близость данных школ к природе позволяет выполнять большой спектр исследований, связанных с мониторингом окружающей среды. Школы будут оснащены современными цифровыми образовательными наборами по физике, химии, биологии и экологии, а также высокотехнологичным оборудованием по технологии и информатике», - рассказала руководитель отдела сопровождения проектов и программ в области образования «Камчатского института развития образования» Анна ФОКА.

На этой неделе стартует серия обучающих вебинаров для муниципальных координаторов и руководителей школ, на базе которых в этом году будут создаваться центры «Точка роста». Вебинары проводит Академия Минпросвещения России.

Всего в период с 2021 по 2023 год согласно результатам конкурсного отбора, проведенного Минпросвещения России в октябре 2020 года, на Камчатке будут открыты 30 центров «Точка роста».

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