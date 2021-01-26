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Главный аэропорт Камчатки определил самую пунктуальную из всех четырех залетающих компаний

Главный аэропорт Камчатки определил самую пунктуальную из всех четырех залетающих компаний

Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский определил самые пунктуальные авиакомпании 2020 года. Как сообщает пресс-служба аэропорта, При составлении рейтинга учитывались отклонения на более чем 15 минут без учета задержек по метеоусловиям.

В зависимости от количества рейсов в год авиаперевозчики разделены на две группы. В первую вошли авиакомпании, выполнившие за прошлый год более 360 рейсов. Рейтинг пунктуальности в этой группе второй год подряд возглавила авиакомпания «Аврора» с показателем 96,2%. Во вторую группу объединены авиакомпании, выполнившие менее 360 рейсов. Лидером в данной категории стала авиакомпания «Икар» с показателем пунктуальности 92%.

Всего по итогам 2020 года в аэропорту Елизово совершено 5098 самолетовылетов. Маршрутная сеть аэропорта была представлена рейсами по 19 направлениям, из них по 18 –на регулярной основе.

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