Петропавловск станет чище: развёрнута программа строительства очистных станций

Программа по строительству объектов водоотведения подготовлена по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Она нацелена на улучшение экологической обстановки в Петропавловске-Камчатском и близлежащих посёлках.

«Программа носит долгосрочный характер: в течение нескольких лет мы планируем строительство новых насосных станций для переброски стоков из центрального и северного районов города на существующие очистные сооружения на мысе Чавыча, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Александр ПИТИРИМОВ. – В южной части города планируется сооружение модульных очистных станций различной мощности. Все это в целом позволит нам в течение нескольких лет существенно улучшить экологическую обстановку в Петропавловске-Камчатском и близлежащих поселках».

В жилом районе Заозерный Петропавловска уже работает первая в крае модульная станция, позволяющая очищать сточные воды до установленных нормативами показателей. Пусконаладочные работы были проведены в конце 2020 года.

«В прошлом году мы за счет средств краевого бюджета приобрели еще одну модульную станцию, которую предварительно решено установить в Долиновке. Также в рамках единой субсидии при поддержке Минвостока удалось приобрести модульную станцию очистки, ее установят в южной части города – место прорабатывается специалистами Водоканала», – подчеркнул профильный министр.

В поселке Нагорный приступили к монтажу второй в крае модульной станции. Она также позволит очищать сточные воды до нормативных показателей.В настоящее время в Нагорном действуют очистные сооружения, которым более 30 лет. Станция работает в полном автоматическом режиме. В схеме очистки, принятой на станции, реализованы самые современные технологии: процесс происходит в несколько этапов. Первый этап – механический: мусор задерживается на решётках, где подвергается интенсивной промывке, затем с целью снижения объёмов мусор отжимается на автоматических прессах. Кроме того, на специальных «песколовках» происходит удаление поступающего со стоками песка. Затем производится биологическая очистка при помощи бактерий активного ила и доочистка на инновационных пололистовых мембранах. За счет специального размера поры в 0.2 микрона в мембранах при наименьших потерях давления отделяются все формы бактерий. Завершается процесс обеззараживанием при помощи ультрафиолета. Таким образом, все стоки, пройдя этапы очистки на такой модульной станции, превращаются в чистую воду.

«В период с октября по ноябрь 2020 года были выполнены работы по планировке участка строительства, устройству железобетонного основания. В настоящее время ведутся монтажные работы. Оборудование уже располагается в специальных модулях: останется только установить, соединить и настроить оборудование, – отметил главный технолог дирекции водоотведения КГУП «Камчатский водоканал» Александр КУСЫЙ. – Далее необходимо будет подключить его к наружным сетям, канализационным коллекторам и энергоснабжению».

Справочно:

Очистка сточных вод — комплекс мероприятий по удалению загрязнений, содержащихся в бытовых и промышленных сточных водах перед выпуском их в водоёмы. Наряду со стационарными станциями очистки сточных вод в случаях, когда имеется потребность в очистке небольших объёмов или не на постоянной основе, применяются мобильные станции водоочистки