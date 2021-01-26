 
В Петропавловске-Камчатском 11:04, 26 Января, вторник
ночью -18°C
днем -5°C
ветер 4,4 м/с
Завтра 27 Января
-10 ... -2°C
ветер 5,8 м/с
Камчатка в порядке

Петропавловск станет чище: развёрнута программа строительства очистных станций

Петропавловск станет чище: развёрнута программа строительства очистных станций

Программа по строительству объектов водоотведения подготовлена по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Она нацелена на улучшение экологической обстановки в Петропавловске-Камчатском и близлежащих посёлках.

«Программа носит долгосрочный характер: в течение нескольких лет мы планируем строительство новых насосных станций для переброски стоков из центрального и северного районов города на существующие очистные сооружения на мысе Чавыча, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Александр ПИТИРИМОВ. – В южной части города планируется сооружение модульных очистных станций различной мощности. Все это в целом позволит нам в течение нескольких лет существенно улучшить экологическую обстановку в Петропавловске-Камчатском и близлежащих поселках».

В жилом районе Заозерный Петропавловска уже работает первая в крае модульная станция, позволяющая очищать сточные воды до установленных нормативами показателей. Пусконаладочные работы были проведены в конце 2020 года.

«В прошлом году мы за счет средств краевого бюджета приобрели еще одну модульную станцию, которую предварительно решено установить в Долиновке. Также в рамках единой субсидии при поддержке Минвостока удалось приобрести модульную станцию очистки, ее установят в южной части города – место прорабатывается специалистами Водоканала», – подчеркнул профильный министр.

В поселке Нагорный приступили к монтажу второй в крае модульной станции. Она также позволит очищать сточные воды до нормативных показателей.В настоящее время в Нагорном действуют очистные сооружения, которым более 30 лет. Станция работает в полном автоматическом режиме. В схеме очистки, принятой на станции, реализованы самые современные технологии: процесс происходит в несколько этапов. Первый этап – механический: мусор задерживается на решётках, где подвергается интенсивной промывке, затем с целью снижения объёмов мусор отжимается на автоматических прессах. Кроме того, на специальных «песколовках» происходит удаление поступающего со стоками песка. Затем производится биологическая очистка при помощи бактерий активного ила и доочистка на инновационных пололистовых мембранах. За счет специального размера поры в 0.2 микрона в мембранах при наименьших потерях давления отделяются все формы бактерий. Завершается процесс обеззараживанием при помощи ультрафиолета. Таким образом, все стоки, пройдя этапы очистки на такой модульной станции, превращаются в чистую воду.

«В период с октября по ноябрь 2020 года были выполнены работы по планировке участка строительства, устройству железобетонного основания. В настоящее время ведутся монтажные работы. Оборудование уже располагается в специальных модулях: останется только установить, соединить и настроить оборудование, – отметил главный технолог дирекции водоотведения КГУП «Камчатский водоканал» Александр КУСЫЙ. – Далее необходимо будет подключить его к наружным сетям, канализационным коллекторам и энергоснабжению».

Справочно:

Очистка сточных вод — комплекс мероприятий по удалению загрязнений, содержащихся в бытовых и промышленных сточных водах перед выпуском их в водоёмы. Наряду со стационарными станциями очистки сточных вод в случаях, когда имеется потребность в очистке небольших объёмов или не на постоянной основе, применяются мобильные станции водоочистки

46

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых