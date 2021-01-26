Чиновник УЖКХ Елизова подозревается в получении крупной взятки

Следственный комитет на Камчатке возбудил уголовное дело в отношении чиновника, подозреваемого в получении взятки в 800 тысяч рублей от подрядчика по муниципальному контракту.

Как сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю, отдел по расследованию особо важных дел на основании результатов оперативно-розыскной деятельности сотрудников ФСБ возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела УЖКХ Елизова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, в декабре 2020 года чиновник, курировавший выполнение работ по муниципальному контракту (сумма которого составила более 92 миллионов рублей), связанному с восстановлением сетей наружного освещения на улицах города, за способствование в замене характеристик и параметров работ и используемых материалов, беспрепятственной приемки работ и своевременной оплате выполненных работ, через посредника, получил от подрядчика взятку в крупном размере в сумме 800 тысяч рублей.

Индивидуальный предприниматель, передавший взятку, также находится под следствием. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

В отношении посредника, который также является индивидуальным предпринимателем и состоит в дружеских отношениях с взяткополучателем, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

В ходе следствия проведены обследования, обыски по местам жительства и работы обвиняемого и подозреваемых, обнаружены и изъяты: предмет взятки, средства связи и иные предметы и документы имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Расследование уголовного дела продолжается.