«Берингия» ждёт волонтёров: заявки принимаются на сайте Добро.ru

Открыт приём заявок для волонтёров «Берингии». Они будут помогать в организации гонки-пролога и детской гонки «Дюлин».

Будущие волонтёры пройдут несколько этапов обучения. Сначала они встретятся с главными режиссёром праздничного фестиваля в честь открытия «Берингии», затем «Камчатский центр ездового спорта» обучит добровольцев.

«Волонтерами могут стать коммуникабельные люди, они непосредственно будут помогать на всех соревнованиях. Каждый волонтёр будет знать полностью всю программу, от начала старта до конца. У нас будет группа помощников каюров, группа помощников судей, ребята, которые будут работать на развлекательных площадках и встречать зрителей», - сообщила начальник отдела развития видов спорта и спортивного мастерства министерства спорта Камчатского края Людмила ПОПОВА.

Волонтёры также будут дежурить на парковках, трибунах и в музее «Берингии». Для праздничного открытия требуется 55 человек, для «Дюлина» – 30. Заявки принимаются, пока не будут закрыты все вакансии. Для удобства будет сформировано несколько рабочих групп, их распределят по площадкам.

Волонтёрами становятся студенты высших и средних учебных заведений, школьники старших классов и взрослые. В качестве экипировки добровольцы получат тёплые шарфы и шапки с принтом «Берингии». Заявки принимаются на сайте Добро.ru