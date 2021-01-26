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Приём граждан в Елизове проведут главы Минэкономразвития и Мининвестиций Камчатки

Приём граждан в Елизове проведут главы Минэкономразвития и Мининвестиций Камчатки

27 января 2021 года в конференц-зале здания администрации Елизовского муниципального района будет организован личный прием граждан.

В среду жители Елизова и Елизовского района смогут встретиться с министром экономического развития и торговли Юлией Морозовой и врио министра инвестиций, промышленности и поддержки предпринимательства Камчатского края Яной Рыжковой и задать все интересующие вопросы, касающиеся предпринимательства, инвестиций и получения государственных услуг.

В частности, представители малого и среднего бизнеса Камчатки смогут узнать о налоговых льготах, организации торговой деятельности, мерах поддержки бизнеса, изменениях в правилах проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и ИП, а также о путях снижения административных барьеров.

Приём граждан пройдёт в городе Елизово, по адресу: ул. Ленина д. 10, конференц-зал (здание администрации Елизовского муниципального района). Начало в 17:00.

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