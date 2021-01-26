Ведущего мероприятий фестиваля «Берингия» выберут сами камчатцы

Началось голосование за кандидатов на роль ведущего зимнего фестиваля «Берингия» на Камчатке.

Заявки принимали от шоуменов, которые имеют опыт ведения мероприятий с числом гостей от тысячи человек. Оргкомитет определил шорт-лист, и теперь выбрать ведущего могут жители Камчатского края.

«У нас семь кандидатов: двое с Камчатки, трое из Москвы, один из Красноярского края и один – представитель Приморья. Все претенденты интересные, творческие.Голосование на сайте beringia41.ru продлится до 23 часов 28 января, а 29 января оргкомитет объявит победителя. При этом мы, конечно, сохраним традиционный формат – будет основной ведущий, соведущий и комментатор спортивной гонки», – рассказала директор АНО «Камчатский туристский информационный центр» Наталья ПАРАТСЮК.

Среди претендентов выбирают ведущих на все мероприятия «Берингии». Так, будут определены ведущие детской гонки «Дюлин», которая пройдет 21 февраля, гонки-пролога, намеченной на 22 февраля и стартующей в Петропавловске на биатлонном комплексе имени Фатьянова, праздников «Елизовский спринт» и «Снежный путь», а также «Кубка Берингийского единства» в селе Эссо, который пройдёт 27 февраля.

В короткий список попали:

Артист Александр Молочко (Москва). Александр вел мероприятия компаний Coca-Cola, Adrenalin Rush, Oriflame, «Нашествие», работал на телеканалах «Пятница!», «Мир»;

Актер Валерий Закутский (Москва). Валерий уже работал на Камчатке – он был ведущим церемонии открытия гонки в 2020 году в Петропавловске и на «Кубке Берингийского единства» в селе Мильково. Выступал модератором павильона Камчатского края на ВЭФ – 2018 и ВЭФ – 2019 во Владивостоке;

Журналист, телеведущий Григорий Манёв (Москва). Журналист был участником основной гонки в качестве каюра в 2015 году, а в 2019 и 2020 годах был ведущим спортивной части гонки.Манёв - автор фильма «В одной упряжке»;

Ведущий Антон Авдуевский (Красноярский край). Шоумен – победитель реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» на канале СТС в 2018 году, победитель всероссийских конкурсов «Ведущий года» и «Шоумен» в 2016 году;

Ведущий Евгений Токарь (Владивосток). Евгений работал ведущим на Восточном экономическом форуме в 2017-2019 годах, в 2018 году проводил официальное открытие Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России во Владивостоке;

Ведущий Анатолий Укипа (Камчатский край). Анатолий с 2013 года выступает ведущим праздника «Встреча Нового солнца» в селе Анавгай. С 2014 года шоумен проводил национальный праздник День оленевода. В июле 2014 был соведущим на Дне первой рыбы в городе Елизово;

Ведущий Александр Мищенко (Камчатский край) провел праздники в честь Дня города в Петропавловске-Камчатском, встречи Нового года в 2020/2021 году.

В этом году ключевыми событиями зимнего фестиваля «Берингия» станут детская гонка «Дюлин», гонка-пролог «Берингия», старт основной гонки в Эссо, культурно-просветительский проект «Берингия — лицом к лицу к Северу», бизнес-форум, гонка «Елизовский спринт», региональная выставка «Сказочная Камчатка», а также фестиваль «Снежный путь». Все они пройдут в период с 21 февраля по 6 марта.