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Ведущего мероприятий фестиваля «Берингия» выберут сами камчатцы

Ведущего мероприятий фестиваля «Берингия» выберут сами камчатцы

Началось голосование за кандидатов на роль ведущего зимнего фестиваля «Берингия» на Камчатке.

Заявки принимали от шоуменов, которые имеют опыт ведения мероприятий с числом гостей от тысячи человек. Оргкомитет определил шорт-лист, и теперь выбрать ведущего могут жители Камчатского края.

«У нас семь кандидатов: двое с Камчатки, трое из Москвы, один из Красноярского края и один – представитель Приморья. Все претенденты интересные, творческие.Голосование на сайте beringia41.ru продлится до 23 часов 28 января, а 29 января оргкомитет объявит победителя. При этом мы, конечно, сохраним традиционный формат – будет основной ведущий, соведущий и комментатор спортивной гонки», – рассказала директор АНО «Камчатский туристский информационный центр» Наталья ПАРАТСЮК.

Среди претендентов выбирают ведущих на все мероприятия «Берингии». Так, будут определены ведущие детской гонки «Дюлин», которая пройдет 21 февраля, гонки-пролога, намеченной на 22 февраля и стартующей в Петропавловске на биатлонном комплексе имени Фатьянова, праздников «Елизовский спринт» и «Снежный путь», а также «Кубка Берингийского единства» в селе Эссо, который пройдёт 27 февраля.

В короткий список попали:

Артист Александр Молочко (Москва). Александр вел мероприятия компаний Coca-Cola, Adrenalin Rush, Oriflame, «Нашествие», работал на телеканалах «Пятница!», «Мир»;

Актер Валерий Закутский (Москва). Валерий уже работал на Камчатке – он был ведущим церемонии открытия гонки в 2020 году в Петропавловске и на «Кубке Берингийского единства» в селе Мильково. Выступал модератором павильона Камчатского края на ВЭФ – 2018 и ВЭФ – 2019 во Владивостоке;

Журналист, телеведущий Григорий Манёв (Москва). Журналист был участником основной гонки в качестве каюра в 2015 году, а в 2019 и 2020 годах был ведущим спортивной части гонки.Манёв - автор фильма «В одной упряжке»;

Ведущий Антон Авдуевский (Красноярский край). Шоумен – победитель реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» на канале СТС в 2018 году, победитель всероссийских конкурсов «Ведущий года» и «Шоумен» в 2016 году;

Ведущий Евгений Токарь (Владивосток). Евгений работал ведущим на Восточном экономическом форуме в 2017-2019 годах, в 2018 году проводил официальное открытие Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России во Владивостоке;

Ведущий Анатолий Укипа (Камчатский край). Анатолий с 2013 года выступает ведущим праздника «Встреча Нового солнца» в селе Анавгай. С 2014 года шоумен проводил национальный праздник День оленевода. В июле 2014 был соведущим на Дне первой рыбы в городе Елизово;

Ведущий Александр Мищенко (Камчатский край) провел праздники в честь Дня города в Петропавловске-Камчатском, встречи Нового года в 2020/2021 году.

В этом году ключевыми событиями зимнего фестиваля «Берингия» станут детская гонка «Дюлин», гонка-пролог «Берингия», старт основной гонки в Эссо, культурно-просветительский проект «Берингия — лицом к лицу к Северу», бизнес-форум, гонка «Елизовский спринт», региональная выставка «Сказочная Камчатка», а также фестиваль «Снежный путь». Все они пройдут в период с 21 февраля по 6 марта.

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