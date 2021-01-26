Камчатка держит третье место по количеству заболевших COVID-19 на Дальнем Востоке

Камчатский край занимает третье место по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения среди регионов Дальневосточного федерального округа.

По данным Информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом, в ДФО количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 2 833,7 случаев. По данному показателю ДФО занимает второе место из восьми федеральных округов.

Среди регионов ДФО тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тыс. населения составляют Магаданская область (5 416,1 выявленных случаев), Сахалинская область (3 892,7) и Камчатский край (3 780,8). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа – 1 222.