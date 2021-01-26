Шесть хоккейных коробок и два воркаут-комплекса появятся в посёлках и сёлах Камчатки в 2021 году

В 2021 году в населённых пунктах Камчатки установят новые спортобъекты, оснастят спортивные секции и организации спортподготовки специальным оборудованием, проведут физкультурные и спортивные мероприятия, а также поддержат спортсменов. Это произойдет в рамках государственной программы «Физическая культура, спорт, молодёжная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае».

«Одним из ключевых мероприятий программы является расширение возможностей для занятий физкультурой и спортом на территориях городских и сельских поселений. Так, в этом году будет установлено шесть хоккейных коробок. Оборудование для их оснащения органы местного самоуправления уже приобрели — в 2020 году пяти муниципалитетам была выделена краевая субсидия. Две хоккейные коробки будут размещены в селе Паратунка, по одной в сёлах Каменское, Аянка, Средние Пахачи и посёлке Палана. Кроме того, два воркаут-комплекса закупили для села Мильково, к их монтажу приступят весной, как только сойдёт снег», — рассказал министр спорта Камчатского края Константин ХМЕЛЕВСКИЙ.

В рамках госпрограммы муниципалитетам предоставлены субсидии на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы спортивных секций и организаций спортивной подготовки. Такую поддержку в текущем году получат Усть-Камчатский, Быстринский, Соболевский, Елизовский, Мильковский, Алеутский, Карагинский, Тигильский и Олюторский районы, Вилючинск и городской округ «посёлок Палана». Средний ежегодный объём субсидии для всех муниципалитетов составляет 10 миллионов рублей.

Помимо этого, на 2021 год календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Камчатского края запланировано проведение 60 физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения, а также 166 спортивных соревнований по 45 видам спорта, в том числе 16 всероссийского и межрегионального уровня по биатлону, горнолыжному спорту, сноуборду, альпинизму, ездовому спорту, тхэквондо, самбо, северному многоборью и шахматам. По результатам участия спортсменов в региональных спортивных соревнованиях будут отобраны кандидаты в спортивные сборные команды Камчатского края, а сильнейших спортсменов направят на соревнования межрегионального и всероссийского уровня за счет бюджета региона.

Продолжится предоставление мер социальной поддержки спортсменам-ведущим, спортсменам и их тренерам, добившимся высоких спортивных результатов в соответствии с Законом Камчатского края от 06.04.2011 № 588 «О мерах социальной поддержки спортсменов и их тренеров, а также спортсменов-ведущих». На ежемесячные и единовременные денежные выплаты в бюджете Камчатского края на 2021 год предусмотрено 14,45 миллиона рублей.

Напомним, более 800 камчатских спортсменов смогли выехать на соревнования и тренировочные сборы за пределами края и России в 2020 году. В результате камчатцы завоевали 185 медалей в чемпионатах и первенствах России, а также в официальных международных соревнованиях, 25 спортсменов получили звание «Мастер спорта».