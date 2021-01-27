Наплыв желающих поучаствовать в выборе «народного ведущего» «Берингии» дважды обрушил официальный сайт гонки

Помимо большого наплыва посетителей, организаторы зафиксировали две ddos-атаки на сайт «Берингии-2021» beringia41.ru. Голоса, полученные во время атак, отфильтрованы. Решено не учитывать часть результатов, полученных 26 января в период с 15.35 до 18.38, а затем с 22.05 до 22.32. Именно в эти периоды времени администраторы сайта фиксировали агрессивную накрутку голосов, которая вывела из строя ряд сервисов сайта. Сейчас работоспособность ресурса "Берингия-2021" восстановлена.

К полуночи 26 января лидировал ведущий из Анавгая Анатолий Укипа. Голосование продлится до 23.00 по Камчатскому времени 28 января. Среди семи кандидатов двое камчатцев – помимо Анатолия Укипа, это также Александр Мищенко.