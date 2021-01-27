Прокуратура выявила около 700 нарушений законодательства о дошкольном образовании в 2020 году

Почти 700 нарушений выявлено в прошлом году прокурорами в сфере исполнения законодательства о дошкольном образовании, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

По данным надзорного органа, во всех районах края дошкольными образовательными организациями допускались нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, касающиеся содержания зданий и территорий детских садов (расчистка игровых площадок от снега, обеспечение надлежащего покрытия), пожарной безопасности и требований к защищенности объектов.

В результате вмешательства прокуратуры нарушения были устранены.

Так, в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе устранены нарушения, выявленные в 31 дошкольном учреждении, сотрудники которых допускались к работе без прохождения обязательных психиатрических освидетельствований. К административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ привлечено 31 лицо.

Администрация Петропавловска-Камчатского после вмешательства прокуратуры приняла меры по созданию 4 дополнительных групп в двух детсадах на 60 мест.

По представлению Елизовской городской прокуратуры, внесенному главе Елизовского района, получена лицензия на образовательную деятельность в реконструированных под дошкольные образовательные учреждения помещениях на 58 дополнительных мест.