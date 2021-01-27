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Замглавы Минстроя РФ ЕГОРОВ проверил ход строительства краевой больницы

Замглавы Минстроя РФ ЕГОРОВ проверил ход строительства краевой больницы

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим ЕГОРОВ вместе с заместителем председателя правительства края Сергеем МИРОНОВЫМ и профильными региональными министрами провел рабочее совещание на месте строительства краевой больницы.

«С 2013 года объект строится, потрачено большое количество времени, поэтому председатель Правительства РФ и вице-премьер Правительства РФ поручили Минстрою довести строительство до логического завершения. Этот объект очень важен и для Петропавловска-Камчатского, и для края в целом, поэтому мы приложим все усилия, чтобы достроить его. В перспективе здесь планируется жилая застройка, в том числе индивидуальное жилищное строительство, а созданная инфраструктура, в частности, краевая больница, сможет дать определённый импульс к началу освоения этой территории», — сказал Максим Егоров.

Губернатор региона Владимир СОЛОДОВ возобновление строительства главного камчатского долгостроя назвал приоритетным направлением работы. Глава края обратился за поддержкой к Президенту России. Владимир Путин дал соответствующее поручение кабинету министров России, и уже в конце августа Правительство России определилось с источником финансирования.

На месте будущей краевой больницы проведены работы по обеспечению строительной площадки электроснабжением, подведены кабельные линии к границам земельного участка, проведены работы по актуализации инженерных изысканий и технической документации в целях обеспечения объекта коммунальными ресурсами – водоснабжением и водоотведением.

«В целях обеспечения электроснабжением объекта заключен государственный контракт на технологическое присоединение к централизованным сетям ПАО «Камчатскэнерго» и выполнена прокладка кабельных линий до границ земельного участка. Одновременно техническим заказчиком выполняются работы по актуализации данных и технической документации в целях обеспечения объекта ресурсами от локальных систем водоснабжения и водоотведения, выполняется актуализация инженерно-геодезических изысканий, заключен контракт на выполнение работ по расконсервации водозаборных скважин», — рассказал министр строительства и жилищной политики Камчатского края Андрей ДЕГОДЬЕВ.

Он также добавил, что министерством строительства и жилищной политики подготовлена вся исходно-разрешительная документация для строительства.

Строительство и запуск новой краевой больницы решат целый комплекс проблем и выведут региональное здравоохранение на качественно новый уровень оказания медицинских услуг.

Напомним, из федерального бюджета на строительство больницы Камчатка получила финансирование в объёме 6,9 миллиарда рублей. В краевом бюджете заложены 1,5 миллиарда рублей.

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