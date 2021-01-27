ГИБДД: «малолетки» садятся за руль по негласному разрешению родителей

В 2021 году на территории Елизовского района выявлено уже семеро несовершеннолетних, управлявших легковыми автомобилями.

Как сообщили в ОГИБДД по Елизовскому району, проверки проведены в отношении каждого из нарушителей. Выяснилось, что большинство детей находятся за рулем автомобиля по негласному разрешению родителей. При этом родители объясняют свое разрешение тем, что их дети взрослые, умеют управлять автомобилем, едут до магазина и т.п.

Управление автомобилем согласно действующему законодательству должно осуществляться только гражданами, не имеющими к этому медицинских противопоказаний и достигших определенного возраста, установленного относительно типа транспортного средства, за рулем которого находится водитель.

ГИБДД напоминает: право на управление транспортными средствами категории «А», «В». «С», подкатегорий «В1», «С1» предоставляется лицам, достигшим 18-летнего возраста. Кроме того, лицо, управляющее автомобилем, должно иметь водительское удостоверение на право управления транспортным средством.

Передача детям автомобиля влечет для родителей административную ответственность, в том числе штраф 30 тысяч рублей.

«Большинство родителей не всегда учитывают тот факт, что в силу возраста дети могут неправильно оценить уровень грозящей опасности, принять импульсивные и непродуманные решения. В последствии, это приводит к страшным трагедиям. Управление автомобилем несовершеннолетними недопустимо и крайне опасно», - отметили в ГИБДД.