Камчатка на 6-м месте по количеству излечившихся от COVID-19 в ДФО

88% камчатцев с диагностированным COVID-19, полностью выздоровели, это 10 тыс. 570 человек, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным ИЦК, Камчатка находится на шестом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19.

Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Магаданской области - 94%. На втором месте Забайкальский край, где коронавирус победили 93% от общего числа заболевших. Самая низкая доля выздоровевших зафиксирована в Приморском крае - 75%.

Напомним, на Камчатке развернута массовая вакцинация от COVID-19, которая является самым надежным средством профилактики заболевания.