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На участие в «Берингии-2021» заявились 8 каюров

На участие в «Берингии-2021» заявились 8 каюров

В оргкомитет гонки «Берингия — 2021» 27 января поступила заявка от каюра из села Эссо Быстринского района Валерия Чуприна.

«Валерий Чуприн принимал участие в «Берингии» с 2009 по 2016 год, он постоянный участник гонки «Быстринский спринт», каюр опытный. Отрадно, что в этом году он выходит на старт. Живет и работает Валерий в Эссо, в этом году в его упряжке будет десять собак», – рассказала оператор гонки, директор АНО «Камчатский туристский информационный центр» Наталья ПАРАТСЮК.

На 27 января в организационный комитет «Берингии – 2021» поступило восемь заявок. В списке желающих отправиться на 950-километровый маршрут - Андрей Семашкин, Валентин и Николай Левковские, Абдурасул Холмуродов, Вячеслав Демченко, Дмитрий Ичанга, Андрей Казаков и Валерий Чуприн.

Заявочная кампания на участие в гонке «Берингия — 2021» продлится до 5 февраля. Перечень документов и бланки заявок опубликованы на сайте beringia41.ru. Заявки необходимо направлять по адресу: Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.30, тел./факс +7 (415-2) 30-73-30, эл. адрес: zayavka@kamgov.ru, тел. для справок 8-914-990-41-41. Все поля заявок являются обязательными для заполнения.

берингия
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