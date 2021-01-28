Камчатка готовится к масштабным горнолыжным состязаниям

С 30 марта по 5 апреля на Камчатке пройдет чемпионат и Кубок России, а также соревнования FIS по горнолыжному спорту. Вопросы их проведения обсудили на заседании оргкомитета в правительстве Камчатского края.

«Успешное проведение чемпионата позволит нам дальше позиционировать Камчатку как центр развития горнолыжного спорта Дальнего Востока. Именно такую цель мы ставим перед собой. Уверен, что соревнования пройдут на высоком уровне и станут спортивным праздником и для жителей Камчатки, и для спортсменов со всей России», — сказал губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ.

По словам губернатора, формат состязаний будет определён исходя из текущей на конец марта обстановки по COVID -19.

Оргкомитет определил несколько направлений подготовки к проведению соревнований: медицина, транспорт, безопасность, культурная программа, размещение и питание, работа волонтёров. Ожидаемое количество участников — 150 человек, в том числе спортсмены стран Азиатско-Тихоокеанского региона, количество тренеров и технических специалистов команд – около 50 человек, количество спортивных судей – 75 человек, в их числе 40 судей из других регионов.

По информации министра спорта Камчатского края Константина ХМЕЛЕВСКОГО, проводится работа по организации прямых эфиров с места проведения чемпионата и подготовке трасс.

«В этом году мы занимались работой по проведению оптоволокна на базу «Морозная». По склону размещено 8 точек подключения видеокамер, чтобы улучшить качество трансляции спортивного мероприятия. Отдельно у нас стоял вопрос подготовки самих трасс. В этом году снега на Камчатке мало, поэтому с декабря мы осуществляем засыпку склона искусственным снегом. Это позволит провести соревнования на высоком уровне», — сообщил Константин Хмелевский.

По словам министра, для удобства логистики будет организовано централизованное размещение участников и гостей чемпионата, а также обеспечен их проезд к горе Морозной.

Для спортсменов будут организована культурная программа, в частности, поездки в собачий питомник, посещение исторической части города и туристические маршруты по Камчатскому краю.

Большое внимание уделят медицинскому обеспечению и безопасности проведения соревнований.

Напомним, в 2020 году соревнования планировались, но были отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции.