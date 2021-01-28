Вместо ЕГЭ – экзамен по билетам: новшество для не поступивших в вузы выпускников

Не поступающим в вузы выпускникам разрешили не сдавать ЕГЭ в 2021 году. По обязательным предметам им предстоит экзамен по билетам.

Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, в 2021 году будут сдавать не ЕГЭ, а государственный экзамен по двум предметам: русскому языку и математике. Об этом сообщила в программе «Лицом к лицу» рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория СИВАК.

Одиннадцатиклассникам, которые планируют получать высшее образование, предстоит Единая государственная аттестация. Точно форма её проведения пока не определена — в регионе ждут указаний Минпросвещения РФ и Рособрнадзора.

«Государственная итоговая аттестация будет проводиться в изменённой форме, которая позволит соблюсти все требования безопасности, связанные с коронавирусом. Главное требование сегодня — не допускать большого скопления людей из разных коллективов. Но при этом мы должны дать возможность ребятам, которые планируют поступать в вузы, туда поступить, а значит, сдать вступительные испытания», — сказала Виктория Сивак.

Она добавила, что у учащихся девятых классов в этом году государственный экзамен планируется только по основным предметам: русский язык и математика. Кроме того, им предстоит контрольная работа по выбору, которая также окажет влияние на итоговые отметки и получение аттестата.

По информации Минпросвещения, итоговое сочинение для одиннадцатиклассников пройдёт во второй декаде апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ предполагается с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период — с 12 по 17 июля — для тех школьников, которые по объективным причинам не смогут сдать в основной период. Те, кто не будет поступать в вуз, будут сдавать экзамены по русскому языку и математике по билетам с 24 по 28 мая.