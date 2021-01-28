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С атакой ботов справились: ведущего «Берингии» определят 1 февраля

С атакой ботов справились: ведущего «Берингии» определят 1 февраля

28 января в 23:00 по камчатскому времени закончится голосование по короткому списку претендентов на роль ведущего мероприятий фестиваля «Берингия».

Оно проходит на сайте beringia41.ru. Оргкомитет принимал заявки от шоуменов, которые имеют опыт ведения мероприятий с числом гостей от тысячи человек, а уже из предложенного списка жители Камчатского края выбирают ведущего.

В короткий список попали два представителя Камчатского края – ведущие Анатолий УКИПА и Александр МИЩЕНКО, Антон АВДУЕВСКИЙ из Красноярского края и Евгений ТОКАРЬ из Владивостока, а также актеры Александр МОЛОЧКО и Валерий ЗАКУТСКИЙ, журналист и телеведущий Григорий МАНЁВ, все они из Москвы.

«Итоги голосования мы объявим 1 февраля. Сразу хочу сказать – мы приятно удивлены тем, что конкурс по выбору ведущего вызвал такой интерес. Наш сайт даже несколько раз рушился из-за активного наплыва посетителей, были отмечены факты атаки ботов. Оперативно были добавлены ресурсы. Но из-за технических проблем с сайтом и атаки ботов нужно время, чтобы отделить накрученные голоса от выбора реальных людей. Для этого в жюри создана специальная рабочая комиссия. Хочу напомнить, что у нас на различных мероприятиях зимнего фестиваля будут основной ведущий, соведущий и комментатор спортивной гонки», – рассказала директор АНО «Камчатский туристский информационный центр» Наталья ПАРАТСЮК.

Среди претендентов выбирают ведущих на все мероприятия «Берингии». Так, будут определены ведущие детской гонки «Дюлин», которая пройдет 21 февраля, гонки-пролога, намеченной на 22 февраля и стартующей в Петропавловске на биатлонном комплексе имени Фатьянова, праздников «Елизовский спринт» и «Снежный путь», а также «Кубка Берингийского единства» в селе Эссо, который пройдёт 27 февраля, и праздника закрытия гонки в Оссоре, который намечен на 13 марта.

К 14 часам 28 января лидерство удерживает Анатолий Укипа из Быстринского района Камчатского края, на втором месте - Валерий Закутский, на третьем -Александр Молочко.

берингия
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