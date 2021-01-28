Сделать отдых доступным и привлекательным: Камчатка создаёт мастер-план туристического развития

Корпорация «Туризм.РФ» ведёт переговоры с инвесторами о возможности запуска проектов по комплексному развитию ряда туристически привлекательных территорий.

«Корпорация активно включилась в работу. Уже идут обсуждения с инвесторами по условиям и способам реализации комплексных проектов по самому востребованному направлению – югу России, а также Дальнему Востоку, в частности Камчатке. Рассматривается и север – это Мурманская область. Есть предложения по созданию новых туристических кластеров в центральной части страны», – сказал заместитель председателя правительства Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО.

Вице-премьер добавил, что сейчас важно создать комфортные условия для инвесторов, выстроить с ними партнёрские отношения, сопровождать от момента возникновения идеи до её воплощения.

Реализация проектов предполагается по всей стране. На данный момент корпорацией прорабатываются с инвесторами варианты и условия взаимодействия.

«Работы предстоит много. Это только первые проекты. Сейчас мы тщательно изучаем каждый из них. Важно на начальном этапе создать партнёрские бизнес-отношения с инвесторами. Нам надо заранее понимать, где для удачной и максимально оперативной реализации проекта необходимо проложить инженерные сети или построить дорогу, а в каком случае оказать содействие партнёрам в оформлении земельного участка. Все эти вопросы необходимо прорабатывать и учитывать в мастер-планах, то есть подходить к реализации проектов комплексно», – сказал генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей СУХАНОВ.

Как сообщила руководитель Минтуризма Камчатского края Наталия Максименко, регион уже включился в работу по разработке и созданию мастер-плана туристического развития.

«Идём в соответствии с дорожной картой, которая утверждена Ростуризмом. Задача, которую также поставил перед нами губернатор Камчатского края Владимир Солодов, — сделать отдых на полуострове доступным и привлекательным для российского туризма и местных жителей. Кроме того, мы хотим сделать отдых на Камчатке круглогодичным. Всё это будет учтено в программе по развитию туризма в регионе, в которой, несомненно, будут учтены особенности нашего полуострова, а также действующие и создаваемые инвестиционные проекты», — сказала министр туризма Камчатского края Наталия МАКСИМЕНКО.

Напомним, ранее Владимир Солодов отметил, что одним из основных приоритетов развития края станет туризм. Для этого будет создана базовая инфраструктура, запущены уже запланированные проекты, которые дальше потянут за собой всю экосистему туризма. Планируется, что к 2025 году по количеству рабочих мест туризм будет сопоставим с базовой отраслью экономики края – рыбохозяйственным комплексом.