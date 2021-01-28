Добро пожаловать на «Берингию»: губернатор Камчатского края пригласил жителей страны на масштабный фестиваль

Решение провести «Берингию» в формате фестиваля в 2021 году нацелено на привлечение к полуострову внимания жителей России и всего мира, ведь гонка на собачьих упряжках – настоящий бренд Камчатки, - считает губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ.

«Для участников это настоящее испытание, многодневной путь сквозь снег, вулканы, нашу природу и часто сквозь непогоду, а для жителей Камчатского края это праздник, которого они ждут весь год. Ведь это традиционный путь, который связывает наши посёлки, где до сих пор живы и развиваются традиционные ремесла, традиционный образ жизни. Именно поэтому в этом году мы приняли решение о проведении гонки в расширенном формате — в виде фестиваля, который позволит каждому желающему открыть для себя традиции Камчатского края, прикоснуться к этому уникальному наследию. Мы ждём всех гостей! Добро пожаловать на наш зимний праздник! Добро пожаловать на Берингию!», — сказал глава региона.

Владимир Солодов пожелал всем каюрам, которые отправляются в большую Берингию, удачи и успешно добраться до финиша.

Напомним, в этом году Берингия будет проходить в формате зимнего фестиваля, в состав которого войдут детская гонка «Дюлин», гонка-пролог «Берингия», старт основной гонки в Эссо, культурно-просветительский проект «Берингия — лицом к лицу к Северу», бизнес-форум, «Елизовский спринт», региональная выставка «Сказочная Камчатка» и «Снежный путь». Все они пройдут в период с 21 февраля по 6 марта.