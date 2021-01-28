Сельчан Камчатки приглашают заняться спортом в школьных залах

Школьные спортивные залы в отдалённых населённых пунктах полуострова станут доступными для местных жителей. Это произойдет после снятия ограничений по Covid-19.

«Если в маленьком селе нет отдельного спортзала, то возможность для жителей заниматься, например, зимой, когда на улице холодно, — это как раз зал школы, — сказала зампредседателя правительства Камчатского края Виктория СИВАК. — Наша задача — понять, как, соблюдая требования безопасности, сделать школу таким центром притяжения для населения. Соответствующее поручение было дано губернатором Камчатского края Владимиром СОЛОДОВЫМ. Мы понимаем, что завтра-послезавтра мы не построим спорткомплексы в каждом населённом пункте, но при этом в школах могли бы заниматься и местные жители. Министерство образования уже проработало алгоритм использования школьной инфраструктуры для занятий спортом населения».

Губернатор во время командировок неоднократно заявлял о необходимости открыть школьные спортзалы в посёлках для посещения местными жителями. Однако пока открыть залы для всех желающих невозможно, поскольку в соответствии с требованиями Роспотребнадзора посторонним запрещён доступ в школу. Сельчане смогут воспользоваться новой возможностью, когда будут сняты ограничения из-за пандемии коронавируса.