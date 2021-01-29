Камчатский ЗАГС проводит выездные приемы в глубинке

Руководитель агентства записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края Наталия ПОЛЬШИНА провела выездной приём граждан в отделе ЗАГС Мильковского района.

Наталья Польшина вручила новоиспеченным новобрачным приветственный адрес губернатора Камчатского края, а многодетной мильковской семье, пополнившейся 6 и 7 ребенком, - памятные наборы с медалью «Родившемуся в Камчатском крае» и приветственный адрес Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае.

«Практика выездных приемов граждан в муниципалитетах заслуживает положительной оценки и, несомненно, будет продолжена. Такие приёмы упрощают доступ граждан к органам исполнительной власти региона, обеспечивают возможность жителей удалённых от региональной столицы районов решить волнующие их вопросы, не покидая родных населённых пунктов. Кроме того, выездные проверки позволяют объективно оценить качество оказываемых государственных услуг и организацию работы органов ЗАГС в конкретном муниципальном районе с учётом мнения его жителей», — сказала Наталия Польшина.

Наталия Польшина также провела рабочие встречи с главой муниципального района Николаем Сепко и председателем Совета народных депутатов Натальей Ульяновой.