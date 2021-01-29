Аккуратность выплат медикам «Скорой» за работу с ковид-больными оценит специальная проверка

В понедельник, 1 февраля, на станции «Скорой помощи» Петропавловска-Камчатского начнется проверка. Цель - выяснить, как производятся доплаты медикам за работу с ковид-больными. Профилактика заболеваемости и своевременность выплат медикам – на особом контроле Минздрава Камчатского края.

Проверку организует Министерство здравоохранения региона по обращению депутата Госдумы Ирины ЯРОВОЙ. Ранее к ней по этому поводу обратился один из врачей скорой помощи.

«Вопросы защиты прав коллектива должны быть решены», - считает Ирина Яровая.

Напомним, на Камчатке развернута массовая вакцинация от COVID-19 для всех желающих от 18 лет. Прививка является самым надежным средством профилактики заболевания.