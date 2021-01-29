Соревнования по снежным дисциплинам ездового спорта пройдут в Петропавловске-Камчатском

Открытый командный чемпионат и первенство Петропавловска-Камчатского по зимним дисциплинам ездового спорта пройдет в окрестностях питомника ездовых собак «Снежные псы» в субботу, 30 января.

В программу соревнований входят скиджоринг-эстафета для участников старше 18 лет, скиджоринг-эстафета для детей от 10 до 17 лет и эстафета на упряжках.

Состав эстафетной команды по скиджорингу будет сформирован путем жеребьевки. При этом первый и третий этап будет бежать участник с собакой первой скоростной категории, к ним относятся норвежский метис, доберман, курцхаар, дратхаар.

Второй и четвёртый этапы будет бежать участник с собаками других пород.Обычно это сибирский хаски, аляскинский маламут, немецкая овчарка, спаниель и другие.

Эстафета на упряжках состоит из двух этапов. В составе команды будут участники двух возрастных категорий: до 15 лет и старше. Первый и третий этап побежит участник в возрасте старше 15 лет. Второй и четвёртый этап бегут юниоры.

Принимать участие в соревнованиях могут собаки любых пород. При этом животные должны быть привиты, а хозяева – иметь все сопроводительные ветеринарные документы. Возраст собаки на день старта в соревнованиях должен быть не меньше 12 месяцев.

Организуют и проводят чемпионат осуществляют Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловка-Камчатского и «Камчатский центр ездового спорта».

Напомним, 21 февраля на биатлонном стадионе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске пройдет первое мероприятие зимнего фестиваля «Берингия – 2021» – детская гонка на собачьих упряжках «Дюлин». Юные каюры будут бороться за звание сильнейших в двух дисциплинах и трёх категориях.