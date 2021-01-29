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Камчатка в порядке

60 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано на Камчатке

За сутки 29 января на Камчатке зарегистрировано 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по профилактике распространения COVID-19. С прошлой недели штаб отмечает снижение заболеваемости.

За сутки госпитализированы 36 человек, всего в стационарах находятся 444 пациента, в том числе 316 – с ковидной пневмонией. Свободными остаются 296 коек из 740.

Всего на 29 января на Камчатке, по данным Минздрава региона, переболели COVID-19 12 тысячи 166 человек. За прошедшие сутки выздоровели 68 пациентов. Общее количество излечившихся - 10 тысяч 705 человек.

Напомним, на Камчатке развернута массовая вакцинация против COVID-19 для всех желающих от 18 лет. Прививка считается самым надежным средством профилактики заболевания.

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