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Камчатка в порядке

Более 11 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъято у камчатских предпринимателей

Более 11 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъято у камчатских предпринимателей

Уголовное дело по факту реализации контрафактного алкоголя возбуждено в отношении двоих камчатских предпринимателей.

Как сообщили в Камчатском ЛО МВД России на транспорте, по ч. 6 ст. 171.1 УУ РФ коммерсантам грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

«По версии правоохранителей, бизнесмены 43 и 27 лет приобрели у неустановленного лица в Москве нелегальную алкогольную продукцию на общую сумму около трёх миллионов рублей. В дальнейшем фигуранты через транспортные компании доставили товар в Петропавловск-Камчатский по морю и организовали его сбыт на территории края», - сообщили в полиции.

В складском помещении, арендуемым одним из подозреваемых, полицейские обнаружили и изъяли 595 коробок (свыше 11 тысяч бутылок) крепких спиртных напитков различных марок и производителей. Исследование подтвердило кустарное производство акцизной маркировки, нанесённой на бутылки.

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