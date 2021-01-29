Прививочная кампания против COVID-19 стартовала в Палане

В столицу Корякского округа Палану доставлены первые 200 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» в рамках профилактики заболеваемости COVID-19.

Работа по массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции на Камчатке продолжается. На 29 января на полуострове развёрнуты 16 прививочных пунктов: семь в Петропавловске-Камчатском, по одному в Вилючинске, в Палане и Усть-Большерецке, шесть – в Елизове и Елизовском районе.

«28 февраля 2021 года вакцину первого компонента получили 570 человек. В общей сложности на Камчатке от новой коронавирусной инфекции привиты 4414 человек», – рассказала заместитель министра здравоохранения Камчатского края Елена КУЧЕРЕНКО.

Вакцинация проводится российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак», разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В начале февраля на Камчатку будут доставлены ещё более 50 тысяч доз вакцины.

Записаться на прививку можно не только в лечебных учреждениях, где развёрнуты пункты вакцинации. Сделать это можно позвонив по единому номеру по вопросам здравоохранения 122 либо записавшись через порталы государственных услуг «Госуслуги41» и «Госуслуги».

Напомним, вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любую из клиник, которые занимаются иммунизацией, записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать первую прививку. Вторую дозу прививки необходимо ввести через 21 день. Вакцинация бесплатна, проводится на добровольной основе, и является самым надежным средством профилактики заболевания.