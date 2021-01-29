Владимир Каюмов: «Повышение безопасности дорожного движения – приоритет работы министерства»

В министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края прошло расширенное заседание региональной проектной группы по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В рамках реализации мероприятий по ремонту дорожной сети мы собираемся с заказчиками и подрядчиками еженедельно, в расширенном же составе – ежеквартально. В этих совещаниях принимают участие региональные министерств здравоохранения, цифровизации, образования, специальных программ, Камчаткуправтодор, управление ГИБДД и органы местного самоуправления. Сегодня мы выверили все показатели, которые нам предстоит выполнить на этот год в соответствии с проектом, со всеми участниками проектной группы», – рассказал министр транспорта и дорожного строительства Владимир КАЮМОВ.

В рамках дорожного нацпроекта, помимо приведения трасс в нормативное состояние, реализуются общесистемные меры: установка камер, формирование контрактов жизненного цикла, внедрение новых технологий. Важнейшим показателем реализации дорожного нацпроекта является повышение безопасности дорожного движения.

«На 2021 год участниками региональной проектной группы разработан комплекс мер в целях усиления безопасности. Со стороны Минтранса - это обеспечение отсутствия сопутствующих условий для ДТП на объектах местного, регионального и федерального значения», - подчеркнул Владимир КАЮМОВ.

Напомним, в 2020 году в общей сложности было установлено 22 комплекса фотовидеофиксации на автомобильных дорогах регионального и местного значения, пять из которых – в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», еще 17 – также по поручению главы Камчатского края Владимира Солодова.