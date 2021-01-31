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Камчатка в порядке

Лечить пострадавших в страшном ДТП подростков будет бригада Леонида РОШАЛЯ

Фото: Пресс-служба Государственной Думы
Фото: Пресс-служба Государственной Думы

Бригада института доктора Леонида РОШАЛЯ вылетает на Камчатку по просьбе вице-спикера Госдумы Ирины ЯРОВОЙ, чтобы помочь мальчику и девочке, пострадавшим в аварии 22 января.

Как сообщили в пресс-службе депутата, нейрохирург, травматологи и реаниматологи НИИ «Неотложной детской хирургии и травматологии» России вылетели в субботу 30 января. НИИ, которое в народе называют институтом доктора Рошаля, специализируется на помощи детям.

Напомним, ДТП с двумя пострадавшими подростками взяли под особый контроль.

«Бригада, которая летит на Камчатку, везёт с собой все необходимое оборудование. Это бригада специального реагирования, которая имеет большой опыт работы в ситуациях, требующих неотложной и самой квалифицированной помощи. Есть принципиальная договорённость с заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой о том, что кроме оказания помощи на месте при необходимости дети будут доставлены в Москву», – сообщила Ирина Яровая.

29 января депутат организовала прямое оперативное взаимодействие камчатских врачей с ведущим специалистом НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. В результате лечение детей координирует ведущий реаниматолог страны, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для нейрохирургических больных НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Александр СОЛОДОВ.

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