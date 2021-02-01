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Камчатка в порядке

Более двухсот камчатских студентов проходят целевое обучение в других регионах

Решать вопросы недостатка на полуострове специалистов будет Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края.

«Раньше каждый отраслевой орган власти сам занимался вопросами подготовки специалистов по целевому обучению. А сейчас координирующим органом становится министерство труда и развития кадрового потенциала, оно управляет этим процессом. Я думаю, такая консолидация деятельности в этом направлении позволит нам в том числе решить вопросы кадров для ведущих отраслей экономики», — сказала зампредседателя краевого правительства Виктория СИВАК.

Она отметила, что в регионе за последние пять лет на тридцать процентов увеличилась численность студентов профессиональных организаций.Всего в крае реализуется больше восьмидесяти программ профобучения.

В рамках целевой подготовки на сегодняшний день в других регионах обучается больше двухсот студентов с Камчатки. В прошлом году в крае были трудоустроены шестнадцать выпускников в сфере здравоохранения.

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