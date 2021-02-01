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Топ-10 самых «дорогих» вакансий января в Камчатском крае

Топ-10 самых «дорогих» вакансий января в Камчатском крае

Аналитики hh.ru, сервиса по поиску работы и сотрудников, проанализировали актуальные вакансии, открытые с начала года в Камчатском крае, и составили подборку самых интересных предложений с наиболее высокой предлагаемой заработной платой.

Как сообщает пресс-служба hh.ru, возглавила топ-10 вакансия в золотодобывающей компании «Врач - инфекционист/эпидемиолог»: для осуществления контроля по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и профилактики коронавирусной инфекции. Успешный кандидат может претендовать до 250 000 руб. до вычета налогов. Также компания предлагает компенсацию проезда к месту работы и обратно, а также проживание на территории работодателя. Среди требований указан не только опыт работы от 3-х лет, необходимо также наличие квалификационных удостоверений по повышению квалификации по COVID 19.

Наряду с руководящими позициями, в топ-10 вошли несколько предложений для квалифицированных рабочих: гидрогеолог (зарплата от 250 000 руб. до вычета налогов), электросварщик (зарплата от 150 000 руб. на руки), взрывник (зарплата от 133 800 руб. до вычета налогов).

Замыкают десятку лучших предложений в регионе вакансии для медицинских работников: врач акушер-гинеколог оперирующий (зарплата от 111 000 руб. до вычета налогов) и врач УЗИ-диагностики (зарплата от 70 000 до 300 000 руб. на руки).

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