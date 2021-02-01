Определены места размещения дополнительных камер фотовидеофиксации на дорогах Камчатки

В 2021 году на Камчатке запланирована установка 18 дополнительных камер фотовидеофиксации на потенциально опасных участках трасс регионального и муниципального значения по поручению губернатора.

«Места концентрации ДТП отслеживаются и аккумулируются органами ГИБДД ежедневно. По итогам года анализ происшествий проводится коллегиально – с участием органов исполнительной власти и местными властями. На сегодняшний день все необходимые переговоры проведены, список мест установки нового оборудования сформирован и согласован с ГИБДД», – рассказал министр транспорта и дорожного строительства Владимир КАЮМОВ.

В 2021 году 9 комплексов фотовидеофиксации будет оборудовано в столице края, еще 7 – в Елизово и Елизовском муниципальном районе и по одному в Усть-Большерецке и Милькове.

Камеры фотовидеофиксации будут направлены на фиксацию нарушения скоростного режима, правил остановки, проезда на запрещающий сигнал светофора, непредоставления преимущества в движении пешеходам, нарушение требований знака, запрещающего движение грузовых автомобилей, и других.