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Камчатка в порядке

Пострадавших в ДТП подростков отправят лечиться в институт Рошаля

Пострадавших в ДТП подростков отправят лечиться в институт Рошаля

Подростки, пострадавшие в результате ДТП в Петропавловске-Камчатском 22 января, остаются в тяжелом состоянии. Об этомна оперативном совещании правительства Камчатского края доложил врио министра здравоохранения региона Андрей КУЗЬМИН.

«Состояние так же тяжелое. Девочка получше, мальчик пока без изменений», - проинформировал глава регионального Минздрава.

По его словам, подростков лечат в соответствии с рекомендациями ведущих специализированных клиник страны. В воскресенье для помощи пострадавшим из Москвы на Камчатку прилетели специалисты института Леонида Рошаля (Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии). Сегодня решится вопрос о возможной транспортировке детей в этот московский институт.

Напомним, 22 января на улице Ленинской в Петропавловске 15-летняя девочка и 17-летний юноша были сбиты на пешеходном переходе. Подростков госпитализировали в краевую больницу в тяжелом состоянии.

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