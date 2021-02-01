В Пенжинском районе бушует циклон

Не утихает непогода в самом северном районе Камчатки. В Пенжинском районе при сильном снегопаде и ветре выше 30 метров в секунду видимость составляет 10-15 метров.

«Все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. Школы, детские сады, почти все учреждения закрыты, магазины частично работают. Электричество, тепло, вода подаётся жителям в штатном режиме, – рассказал глава Пенжинского муниципального образования Александр БОЛОТНОВ. – Все ответственные лица пристально следят за обстановкой, чтобы не допустить сбоев в системах жизнеобеспечения людей».

В ближайшие сутки в районе улучшения погоды не прогнозируется.